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Газета.ру

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Аналитик Попова: рост цен на газ в Европе не скажется на россиянах

Аналитик Попова: рост цен на газ в Европе не скажется на россиянах

Рост цен на газ в Европе до $1 тыс. за тысячу кубометров не скажется на россиянах, заявила «Газете.Ru» старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.

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