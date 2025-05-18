Изменена процедура досмотра поставщиков бортового питания

Все поставщики питания работают в аэропорту Пулково и обеспечивают рейсы питанием С 18 мая 2015 года досмотр бортового питания за границами объекта транспортной инфраструктуры «Аэропорт Пулково» прекращен в связи с новыми требованиями законодательства в сфере транспортной безопасности.