НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Григорий Малахов
    Интересно, а в Санкт-Петербурге будут поливать дервца в сухое время года или как в Ростове-на-Дону: посадили а там хо...В Симбирском парк...
  • Silver Kont
    А чем плохо своё? Вот только уроды стали уменьшать объёмы тары, дошло уже до 0,43 литра... Совсем ухи объелись....Выросли объемы им...
  • Валерий Николаевич
    Радость какая! Можно эту радость выразить матерными словами, тем более, что гарант пиво любитВыросли объемы им...

Изменена процедура досмотра поставщиков бортового питания

Изменена процедура досмотра поставщиков бортового питания

Все поставщики питания работают в аэропорту Пулково и обеспечивают рейсы питанием С 18 мая 2015 года досмотр бортового питания за границами объекта транспортной инфраструктуры «Аэропорт Пулково» прекращен в связи с новыми требованиями законодательства в сфере транспортной безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх