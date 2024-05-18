Как правильно охотиться на косулю

Охота на косулю может стать по-настоящему захватывающим и запоминающимся приключением, но к такому непростому мероприятию нужно подходить со всей ответственностью, вооружившись не только ружьём, но и целым рядом знаний, умений и навыков.
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