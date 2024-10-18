Не вижу предпосылок к возвращению России на олимпийскую арену — Кириленко

Сомнения в скором возвращении России в олимпийское движение высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, в разговоре с журналистами 18 октября на международном форуме «Россия — спортивная держава».
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