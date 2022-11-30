Американский сенатор: Прозрачность расходования средств, выделяемых Украине, вызывает сомнения

Сенатор от Республиканской партии Билл Хагерти заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса США о том, что американское правительство выделяет огромные средства Украине в качестве военной помощи, однако, прозрачность их расходования вызывает большие сомнения.