Требование Карена Шахназарова к властям повторила и Яна Поплавская. Услышат ли?

Алексей Тан УЁ....ЩЕ, что ЭТОТ "александр"... что ТЫ Сытник,... гнойное то НУТРО одно!!... читай!!! это по твою душонку!!.

Анфиса Иванова Услышат ли ?! Да, конечно, услышат. Но делать будут как им надо.