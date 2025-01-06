Медвежий угол
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Медвежий угол

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Требование Карена Шахназарова к властям повторила и Яна Поплавская. Услышат ли?

Требование Карена Шахназарова к властям повторила и Яна Поплавская. Услышат ли?

Царьград © Belkin Sergey/Globallookpress Режиссёр Карен Шахназаров прежде высказался о неуместной праздности нашего общества.

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Комментарии
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Алексей Тан
УЁ....ЩЕ,  что ЭТОТ &quot;александр&quot;... что ТЫ Сытник,... гнойное то НУТРО одно!!... читай!!! это по твою душонку!!.
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4 час.
Анфиса Иванова
Услышат ли ?!  Да, конечно, услышат.  Но делать будут как им надо.
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4 час.
Юрий Пешков
А куда евреев деть из власти? Они же сейчас и сидят у руля.
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3 час.

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