О розничных ценах советских магазинов

Стерва & К°Бизнес и финансыО розничных ценах советских магазинов Цены на продукты в СССР. Какими они были ?! Многое уже стало забываться. Однако, благодаря инету можно их вспомнить.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladТолько вот все это "изобилие" существовало за счет ОГРАБЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ.Анна AnmiНу не такая уж разница в зарплатах! от 80 (низшая категория) до 800 на вахте - это максимум в 10 раз... А вот сейчас, когда наш лаборант получает 10 тыс, а ректор - лимон, разница аж в 100 раз - И ЭТО ВСЕ В ОДНОМ ВУЗЕ!!!Ингерман Ланскаядеточка, савейские фантики не имели большого значения в совке. "деньгами" в совдепии был блат. в совдепии не покупали, а доставали... можно было получать и тыщу, но не имея блата, связей эта тыща была просто крашенная нарезанная бумага... а вообще большинство в совдепии жило "от заплаты до заплаты"Анна AnmiБабуленька - Вам виднее!)))) ежели ваш старческий маразм блат за деньги принимает, то Вы, конечно, не помните - от з/п до з/п жили только последние алкаши... И ежели Ваши родичи так жили - то вывод очевиден! Хотя он и так очевиден))))))))Ингерман Ланскаяв одной савейскай песенке были такие слова: "...всё, что было не со мной помню..." так вот, яйцо-егешное, не надо пытаться рассказывать бабушке про то, что ты НИКОГДА и НИГДЕ не видела... - подростковый бред мне не интересен..... у меня даже правнуки такой хрени не плетуталександр пасечник...в кубанских колхозах сказочно жили...IgorВажный момент. Количество этой самой колбасы в кг. на душу населения. В 80-х денег напечатали много, надо было повышать зарплаты,только продуктов питания больше не стало.Ингерман Ланскаявот только в магазинах многого из из этого или не было и выкидывали от случая к случаю и доставалось далекооооо не ВсемКомментировать
Свежие комментарии