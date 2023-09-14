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Транспортные полицейские вернули пассажиру поезда «Москва – Владивосток» потерянную сумку с деньгами

Транспортные полицейские вернули пассажиру поезда «Москва – Владивосток» потерянную сумку с деньгами

Во Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от сотрудников РЖД о том, что в поезде сообщением «Москва – Владивосток» найдена сумка с личными вещами одного из пассажиров.

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