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УДАР ПО АЭРОДРОМАМ. КОНСПИРОЛОГИЯ или СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ?

УДАР ПО АЭРОДРОМАМ. КОНСПИРОЛОГИЯ или СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ?

  УДАР ПО АЭРОДРОМАМ. КОНСПИРОЛОГИЯ илиСТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ? Незадолго до атаки по российским стратегам с Сети появилось множество сообщений о якобы концентрации русских дальних бомбардировщиков на аэродромах Северо-Запада.

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