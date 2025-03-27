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Закон, порядок, государство

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В Ненецком автономном округе сотрудники полиции совместно с Общественным советом при ведомстве организовали патриотическую экскурсию для подростков

В Ненецком автономном округе сотрудники полиции совместно с Общественным советом при ведомстве организовали патриотическую экскурсию для подростков

В преддверии  90-летия подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а также 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с главным научным сотрудником отдела истории ГБУК «Музейное объединение Ненецкого автономного округа», кандидатом  исторических наук и представителем Общественного совета при ведомстве, Мариной Коловангиной организовали для подростков экскурсию в Ненецкий краеведческий музей.

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