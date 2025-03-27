В Ненецком автономном округе сотрудники полиции совместно с Общественным советом при ведомстве организовали патриотическую экскурсию для подростков

В преддверии 90-летия подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а также 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с главным научным сотрудником отдела истории ГБУК «Музейное объединение Ненецкого автономного округа», кандидатом исторических наук и представителем Общественного совета при ведомстве, Мариной Коловангиной организовали для подростков экскурсию в Ненецкий краеведческий музей.