В Адыгее реконструировали и построили в 33 населенных пунктах водозаборные сооружения

Как известно, своеобразным индикатором благополучия населения нашей страны явилась реализация по инициативе Президента России Владимира Путина нескольких национальных проектов, завершившихся в прошедшем 2024 году.
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