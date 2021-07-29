Berg PRESS

334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Любое заявление меченного пидара вызывает рвотные рефлексы..«Надо идти вперед...
  • Николай Алымов
    Там все в голову раненые.«Был ранен в голо...
  • kirgetovamn Киргетова
    После неудавшейся цветной революшки в ход пошли санкции провокации, идёт мощная травля Белоруссии уже с сакральными ж...В Европарламенте ...

Крупнейший Горно-обогатительный комбинат на Чукотке подключили к высоковольтной линии

ТАСС, 29 июля. Специалисты подключили к высоковольтной линии площадку Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений, расположенных на Чукотке, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх