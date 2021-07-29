Крупнейший Горно-обогатительный комбинат на Чукотке подключили к высоковольтной линии

ТАСС, 29 июля. Специалисты подключили к высоковольтной линии площадку Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений, расположенных на Чукотке, сообщает пресс-служба окружного правительства.
ТАСС, 29 июля. Специалисты подключили к высоковольтной линии площадку Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений, расположенных на Чукотке, сообщает пресс-служба окружного правительства.
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