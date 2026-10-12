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Я строю

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Виноград после заморозка: как спасти урожай и не потерять куст

Виноград после заморозка: как спасти урожай и не потерять куст

Осенние заморозки на винограднике — это всегда момент, который делит жизнь виноградаря на «до» и «после».

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