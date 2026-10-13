Кристиан Хорнер: Меня особенно задело и ограбило то...

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший глава Red Bull в Формуле 1 Кристиан Хорнер рассказал, что самым тяжёлым моментом для него стало отсутствие возможности увидеть победу двигателя разработки команды в статусе руководителя австрийского коллектива.
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