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Кристиан Хорнер: Меня особенно задело и ограбило то...

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший глава Red Bull в Формуле 1 Кристиан Хорнер рассказал, что самым тяжёлым моментом для него стало отсутствие возможности увидеть победу двигателя разработки команды в статусе руководителя австрийского коллектива.

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