Александра Пахмутова впала в депрессию после смерти мужа

Она прожила с мужем около 70 лет в браке и планировала отметить его 95-летие. Фото: скриншот YouTube Знаменитый композитор Александра Пахмутова недавно проводила своего любимого мужа Николая Добронравова на последний путь.
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