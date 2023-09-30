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Александра Пахмутова впала в депрессию после смерти мужа

Александра Пахмутова впала в депрессию после смерти мужа

Она прожила с мужем около 70 лет в браке и планировала отметить его 95-летие. Фото: скриншот YouTube Знаменитый композитор Александра Пахмутова недавно проводила своего любимого мужа Николая Добронравова на последний путь.

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