Взяли друга Тимура Иванова: Прописан в военной части, имел тесные связи с Украиной

asatur13

Нигде не пишут, что года два был начальником одного Проектного института на Смоленском бульваре, который во времена Сердюкова продавали-перепродавали. Но институт выстоял, сейчас вернулось прежнее руководство, хотя основные специалисты были сокращены по собственному желанию или уволились сами.