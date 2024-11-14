Взяли друга Тимура Иванова: Прописан в военной части, имел тесные связи с Украиной

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Арестован генеральный директор "Главного управления специального строительства" Минобороны Александр Молодченко.

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Комментарии
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asatur13
Нигде не пишут, что года два был начальником одного Проектного института на Смоленском бульваре, который во времена Сердюкова продавали-перепродавали. Но институт выстоял, сейчас вернулось прежнее руководство, хотя основные специалисты были сокращены по собственному желанию или уволились сами.
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