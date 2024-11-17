Дешевле «Калибра», неуловимее «Искандера»: «Гром» грянет — ВСУ перекреститься не успеют

Новая ракета уже удачно поражала цели и в Херсоне, и в Харькове Российские войска усилили высокоточные удары по ВСУ на большом расстоянии, используя управляемые ракеты «Гром-Е1» дальностью 120 км, выяснило британское издание The Telegraph.
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