День в истории: 4 августа 1326 года в Москве началось строительство первого каменного храма

4 августа является важным днем в истории строительства храмов в Москве. В этот день в 1326 году по инициативе митрополита Петра и при поддержке князя Ивана Даниловича Калиты состоялась закладка первой каменной церкви в столице — церкви Успения Пресвятой Богородицы.
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