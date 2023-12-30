Что будем делать с Дмитрием Сергеевичем Песковым?

Anatoly Kiselev

КРОМЕ ПЕСКОВА ЕСТЬ ЕЩЁ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА. Приходилось несколько раз обращаться. Как результат напрашивается вывод об этой структуре как ничего не решающей и созданной для своевременной отписки на предложения и вопросы, обращающихся к президенту.