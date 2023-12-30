Дилетант о политике Знаете, а я все думаю про пресс-секретарЯ Президента Дмитрия Пескова и его поведение, которое запросто можно назвать странным и даже необдуманным.
Что будем делать с Дмитрием Сергеевичем Песковым?
Комментарии
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Anatoly Kiselev
КРОМЕ ПЕСКОВА ЕСТЬ ЕЩЁ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА. Приходилось несколько раз обращаться. Как результат напрашивается вывод об этой структуре как ничего не решающей и созданной для своевременной отписки на предложения и вопросы, обращающихся к президенту.
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48 мин.
АС
Анатолий Страшко
Сысоев, скорее всего. Я про двойного агента.
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41 мин.
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