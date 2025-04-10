Каллас: США не оценивают ЕС как сильный политический институт

США не очень высокого мнения о политическом весе Евросоюза. Об этом в интервью эстонской телерадиокомпании ERR заявила действующая глава евродипломатии, экс-премьер-министр Эстонии Кая Калласс, сообщает РИА Новости.
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