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Каллас: США не оценивают ЕС как сильный политический институт

США не очень высокого мнения о политическом  весе Евросоюза. Об этом в интервью эстонской телерадиокомпании ERR заявила действующая глава евродипломатии, экс-премьер-министр Эстонии Кая Калласс, сообщает РИА Новости.

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