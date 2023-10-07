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Да, наш Президент умеет говорить

Да, наш Президент умеет говорить

 Ясно и четко. Даже просто присутствие в зале во время его речи считается в США преступлением. Сейчас они всех, кто сидит в зале в Сочи, включат в свой санкционный список: они услышали то, что слушать нельзя.

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Комментарии
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игорь petroff
ты или неадекват или просто идиот!
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12 час.
Иван Петров
Не, не правда, на 30 копеек подешевел, на столько выступления и обращения, будьте так любезны, оценили алигархи ВВ, положили большой и толстый, этот как его, орган на обещалкина
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3 час.
ИП
Иван Петров
Не он просто живёт в России, посещает магазины, заправки и видит реальную обстановку не в виртуальной России, а в реальной, вот такой вот он скатина, просто сдохнуть не хочет, реально понимает что творит обещалкин
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3 час.

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