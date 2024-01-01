Куда можно сходить в Москве на новогодние каникулы 2 января 2024 года Леонид ВисловВ период новогодних праздников Российская столица приглашает как местных жителей, так и туристов посетить основные достопримечательности города.
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