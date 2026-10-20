В сентябре поставки достигли 237,9 млн долларов В сентябре 2026 года импорт смартфонов из Китая в Россию вырос на треть в годовом выражении и достиг 237,9 млн долларов.
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