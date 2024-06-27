Поэтому отправил их? Киркоров рассказал правду про своих детей, отосланных на учебу в другую страну

Филипп Бедросович все чаще начал рассказывать публике о характерах своих детей. Они начали стремительно взрослеть, переходя в подростковую фазу, а значит, проявлять себя будут гораздо чаще и эмоциональнее.
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