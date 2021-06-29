Теплоход "Москва" сел на мель в Петербурге

По предварительным данным, ЧП с участием прогулочного двухпалубного катера произошло в районе Смольной набережной, когда на его борту находилось более 70 человек, большая часть из которых — несовершеннолетние, передает пресс-служба МЧС по региону.
По предварительным данным, ЧП с участием прогулочного двухпалубного катера произошло в районе Смольной набережной, когда на его борту находилось более 70 человек, большая часть из которых — несовершеннолетние, передает пресс-служба МЧС по региону.
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