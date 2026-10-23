© Павел Бедняков/РИА "Новости"Сначала необходимо наладить финансирование государственной медицины и решить проблемы ОМС для людей, и только после этого обсуждать аналогичную страховку для домашних животных.
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