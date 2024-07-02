Представлен прототип электромобиля с огромным ресурсом батареи и сверхбыстрой зарядкой

Прототип электромобиля Nyobolt EV / © Nyobolt Однако главной фишкой нового электромобиля стала аккумуляторная батарея емкостью 35 киловатт-часов, которая поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 350 киловатт.
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