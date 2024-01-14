Испокон веков велось так, что лицедеи были самой презираемой кастой на Руси

леонид рыбаков ТАК НИ ЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ КРОМЕ ТОГО ЧТО ВО ВЛАСТИ ИЗВРАЩЕНЦЫ И ОНИ ИМЕЮТ ТО ЧТО ЛЮБЯТ . все один в один какая власть такая и культура . Техничка в думе когда спросили чем эти депутаты отличаются от прежних---- в туалетах стало много презервативов и остатки кокаина на крышках унитаза ВОТ КАК ТО ТАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЯРКИЙ В ЕВРОПУ ГАЛОПОМ

Александр Пелимский У афтара идея фикс - во всём КПСС виноват!!! А чо, за бугром не так?, там не носят кумиров на руках, там "звёзд" нету и особняки у них не такие?