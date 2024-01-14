Медвежий угол
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Медвежий угол

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Испокон веков велось так, что лицедеи были самой презираемой кастой на Руси

Испокон веков велось так, что лицедеи были самой презираемой кастой на Руси

Лицедеи должны знать своё место   Виктор Анисимов  Испокон веков велось так, что лицедеи были самой презираемой кастой на Руси.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ТАК НИ ЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ КРОМЕ ТОГО ЧТО ВО ВЛАСТИ ИЗВРАЩЕНЦЫ И ОНИ ИМЕЮТ ТО ЧТО ЛЮБЯТ . все один в один какая власть такая и культура . Техничка в думе когда спросили чем эти депутаты отличаются от прежних---- в туалетах стало много презервативов и остатки кокаина на крышках унитаза ВОТ КАК ТО ТАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЯРКИЙ В ЕВРОПУ ГАЛОПОМ
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3 час.
Александр Пелимский
У афтара идея фикс - во всём КПСС виноват!!! А чо, за бугром не так?, там не носят кумиров на руках, там &quot;звёзд&quot; нету и особняки у них не такие?
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57 мин.
ВК
Вера Краковская
Полностью с Вами согласна. Да и сами лицедеи не раз высказывались в советские времена, что за рубежом их коллеги по кривлянию живут несравненно лучше. Как раз в то время зарплаты артистов были более адекватными. Правда, они добирали неучтенными выступлениями, да и известность открывала многие двери. Так, что, не бедствовали. Разумеется, были исключения. Но такой гигантской разницы в оплате людей труда и служителей искусства не было. А ведь нынешним кривлякам до советских артистов, как до луны.
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31 мин.

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