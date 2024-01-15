Китайская провинция Гуандун превосходит другие провинции по размеру частного сектора и благоприятной деловой среде

Будучи важной движущей силой экономики Китая, китайская провинция Гуандун достигла нового рубежа в 2023 году, став лидером страны по общему количеству хозяйствующих субъектов, предприятий, предприятий с иностранными инвестициями и частных компаний.
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