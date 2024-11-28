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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае полицейские исполнили мечту жителя ЗАТО Фокино с ограниченными возможностями здоровья

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России по ЗАТО Фокино исполнили заветную мечту 19-летнего Владимира Семенова – лично познакомиться со службой дорожных полицейских.

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