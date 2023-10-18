Министр нацбезопасности Израиля: в Газу следует послать сотни тонн взрывчатки, а не гумпомощь

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил против предоставления любой гуманитарной помощи сектору Газа до тех пор, пока находящиеся в заложников у боевиков палестинской группировки ХАМАС израильтяне не будут возвращены домой.
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