В России утвердили список из 47 стран, навязывающих нетрадиционные ценности

США, Великобритания, Украина попали в список из 47 государств, навязывающие нетрадиционные ценности.Правительство России утвердило список из 47 стран, власти которых навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям.
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