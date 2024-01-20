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Алкоголь не помогает найти ответ, но помогает забыть вопрос

"Думаете, легко работать на две Ставки?" - вздыхал Штирлиц. Собралась компания на пляже, и одна девушка рассказывает, что любовник подарил ей новую золотую цепочку, а как объяснить ее появление мужу - она не знает.

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