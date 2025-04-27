Вечная служба: Почему новосибирские бойцы не могут вернуться домой даже после окончания СВО?

Демобилизация мобилизованных Спустя почти три года после объявления частичной мобилизации тысячи призванных из Новосибирской области и других регионов страны продолжают оставаться в статусе военнослужащих без четких перспектив демобилизации.
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