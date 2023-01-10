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В условиях энергокризиса Молдова решила закупить дрова в Румынии

В условиях энергокризиса Молдова решила закупить дрова в Румынии

Дрова стали дефицитным товаром в Молдове на фоне бушующего энергокризиса, вызванного ростом цен на газ и электроэнергию.

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