Бойцы 52-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона сбили два дрона «Вектор» с ИИ

Командир 52-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона ВС России с позывным Кривич заявил военкору RT Владу Андрице, что его бойцы первыми сбили в зоне спецоперации два немецких дрона «Вектор» со встроенным ИИ.
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