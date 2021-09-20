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Германия наконец-то показала всей Европе, как нужно вести разговоры с Украиной. Теперь они знают где их место

Германия наконец-то показала всей Европе, как нужно вести разговоры с Украиной. Теперь они знают где их место

Перед встречей Меркель и Зеленского у политиков Украины были надежды на то, что ситуация в их стране начнет улучшаться.

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Иван
Зеля Меркель
Иван
ЛОХ ты зеля последний.
Руслан Баратов
Нехай Зеня наслаждается.
Владимир
А причем тут зеня? Его америкосы поставили, он был клоуном на сцене стал куклой на политической сцене, у него есть диапазон вихляний разрешенный длинной ниточки, вот в этом диапазоне он и дрыгается. И я очень искренне уверен, что ему начхать на украину. Так же как любой кукле на хозяина. А вот у хозяина может быть и любимая и нелюбимая кукла. Как в мультике история игрушек, когда кукла говорит: - мы можем быть для ребенка кем угодно, что бы он ни придумал. А америкосы просто стебутся над украиной, сначала заставили кастрюли надеть, потом скакать. Потом флаги за собой возить и в них кутаться, потом клоуна в президенты, Просто кто укропией ща управляет - человек с юмором, злым, но юмором.
Лариса Кирюхина (Данилова)
Так достали эти укры .!!!так им и надо!!!

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