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Мировое обозрение

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Министр энергетики Запорожской области уволен за долгий ремонт энергосистемы

Министр энергетики Запорожской области уволен за долгий ремонт энергосистемы

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отправил в отставку регионального министра энергетики Александра Гомонова и его первого заместителя.

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