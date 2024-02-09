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Apple разработала нейросеть для редактирования фотографий. С помощью текстовых команд

Apple разработала нейросеть для редактирования фотографий. С помощью текстовых команд

Корпорация Apple совместно с учеными из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выпустила мультимодальную модель искусственного интеллекта MGIEЧтобы отредактировать снимок, пользователю достаточно обычным языком описать, что он желает получить.

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