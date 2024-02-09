Apple разработала нейросеть для редактирования фотографий. С помощью текстовых команд

Корпорация Apple совместно с учеными из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выпустила мультимодальную модель искусственного интеллекта MGIEЧтобы отредактировать снимок, пользователю достаточно обычным языком описать, что он желает получить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии