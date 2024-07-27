Российские беспилотники ночью поразили промышленный объект в Полтавской области Украины ВС РФ минувшей ночью атаковали промышленный объект в Полтавской области Украины.
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Российские беспилотники ночью поразили промышленный объект в Полтавской области Украины ВС РФ минувшей ночью атаковали промышленный объект в Полтавской области Украины.
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