Свищев о команднике Олимпиады-2022: «Канадцы хотят под шумок украсть медали. Россия не должна сидеть сложа руки и наблюдать»

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России в командном турнире Пекина-2022 с первого места на третье.
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