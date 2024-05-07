Россия и Запад сверяют часы Судного дня

«Атомная бомбардировка завершила войну, и, полагаю, другого выхода не было», — эти слова, произнесенные министром обороны Японии Фумио Кюма в далеком 2007 году, эхом проносятся сквозь десятилетия, напоминая о трагедии Хиросимы и Нагасаки.
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