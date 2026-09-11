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Забайкальск получит новую котельную и водовод за 8 млрд

Забайкальск получит новую котельную и водовод за 8 млрд

Генеральный директор «Читаэнергосбыта» Алексей Голиков на круглом столе Общественной палаты по итогам Восточного экономического форума раскрыл детали крупного инфраструктурного проекта для приграничного посёлка Забайкальск.

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