Президент РФ Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Об этом глава государства сообщил Раису РТ Рустаму Миниханову во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры, пишет ТАСС.