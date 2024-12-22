Президент РФ Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Об этом глава государства сообщил Раису РТ Рустаму Миниханову во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры, пишет ТАСС.
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