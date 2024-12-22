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Путин заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Об этом глава государства сообщил Раису РТ Рустаму Миниханову во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры, пишет ТАСС.

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