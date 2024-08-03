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Женщину выгнали из кафе за то, что она требовала обслуживания на украинском языке

Женщину выгнали из кафе за то, что она требовала обслуживания на украинском языке

Женщина обратилась в полицию после того, как в одном из кафе в Одесской области ей отказались предоставить услуги на украинском языке.

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Комментарии
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ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
дуры горластые
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15 час.
Россиянин
Раньше я их ОЧЕНЬ любил в общаге.😍
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9 час.
lady lyudmila
Двуличные
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5 час.

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