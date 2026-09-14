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Минпросвещения не рассматривает усложнение заданий ЕГЭ-2027

Минпросвещения не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

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