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О внесении изменения в таблицу кадастровой стоимости объектов недвижимости

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа 19 декабря 2024 года Регистрационный № 506   О внесении изменения в таблицу кадастровой стоимости объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа   В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», подпунктом 2.

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