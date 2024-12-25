Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа 19 декабря 2024 года Регистрационный № 506 О внесении изменения в таблицу кадастровой стоимости объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», подпунктом 2.