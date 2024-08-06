Зеленский заявил о цели завершить конфликт в этом году

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, несмотря на постоянные отказы от проведения переговоров с Россией, заявил, что уже в этом году необходимо подготовить базу для заключения мира с Российской Федерацией.
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