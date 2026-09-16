Индекс российских гособлигаций снизился на 0,1%

Индекс MCXRGBI снизился на 0,1%, составив 112,85 базисных пунктов. Наиболее ликвидные ОФЗ серии № 26248 показали рост на 0,2%, тогда как выпуски № 26247 и № 26233 упали на 0,1%.
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