В Японии распространился гемолитический стрептококк

Число заболеваний, вызванных гемолитическим стрептококком, в Японии резко растет. С начала текущего года по 5 мая уже был зарегистрирован 801 случай заражения, что является значительным увеличением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2,76 раза).