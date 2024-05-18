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В Японии распространился гемолитический стрептококк

В Японии распространился гемолитический стрептококк

Число заболеваний, вызванных гемолитическим стрептококком, в Японии резко растет. С начала текущего года по 5 мая уже был зарегистрирован 801 случай заражения, что является значительным увеличением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2,76 раза).

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